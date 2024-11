Dogma 2: Matt Damon e Ben Affleck torneranno nel sequel di Kevin Smith?

A venticinque anni dal primo film, Kevin Smith sta per tornare con il sequel più sacrilego di sempre. Nel corso del suo Dogma Confessional domenicale al Vulture Festival, il regista ha rivelato di essere al lavoro ad un seguito del film del 1999, aspettandosi anche il ritorno di Matt Damon e Ben Affleck.

"Alcune persone diranno di non toccarlo perché lo rovinerò" ha esordito Smith "E io sono qui per dirvi: lo farò. Sono felicissimo. Ho trovato un modo per farlo". Dogma avrà ufficialmente un seguito che potrebbe sorprendere i fan del primo capitolo di fine anni '90, come ha assicurato lo stesso regista.

Il ritorno

Nel corso dell'evento, Kevin Smith sembrava piuttosto fiducioso sul ritorno di Ben Affleck e Matt Damon nei ruoli degli angeli caduti Bartleby e Loki. Dopo averli aiutati a salvare il film che cambiò le loro carriere, Will Hunting - Genio ribelle, senza ricevere il giusto ringraziamento nel discorso per il ritiro degli Oscar, Smith si aspetta che entrambi restituiscano il favore tornando in Dogma.

Alan Rickman in una scena di Dogma di Kevin Smith

"Ho potuto rinfacciare questa cosa ad entrambi per venticinque anni" ha scherzato il regista "Ed è per questo che continuano a comparire in tutti i film. Aspettatevi un loro cameo, più di un maledetto cameo. L'unico modo per realizzare un sequel di Dogma è con la loro presenza. Quindi, contate sul fatto che ci saranno".

Anniversario

Il panel ha celebrato il venticinquesimo anniversario dall'uscita del film, che racconta la storia di due angeli amici caduti sulla Terra, interpretati da Ben Affleck e Matt Damon, che viaggiano verso il New Jersey alla ricerca di una scappatoia per poter tornare in Paradiso. Nel cast del film anche Linda Fiorentino, Salma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock, Jason Lee e Alanis Morissette.

Quarto capitolo del View Askviewniverse, Dogma fa parte di un mondo sullo schermo che include anche Clerks, Generazione X, In cerca di Amy, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, Clerks II, Jay and Silent Bob Reboot e Clerks III.