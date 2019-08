Star Wars: L'ascesa di Skywalker, John Williams al lavoro su 135 minuti di musica!

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà nei cinema a Natale e potrà contare sulle musiche di John Williams, presenza costante della saga creata da George Lucas, che avrebbe composto 135 minuti di brani per il film.

A rivelare questo interessante dettaglio è stato Don Williams, il fratello dell'artista, durante un evento organizzato dall'Academy of Scoring Arts. La colonna sonora di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, secondo quanto rivelato da Don, conterrà dei riferimenti a tutti i memorabili temi musicali composti da John Williams per la saga: "Abbiamo lavorato per quattro giorni e siamo ancora sulla superficie della situazione. Penso che ci siano 34 minuti di musica a questo punto, ma posso anticiparvi che ogni tema che avete mai sentito sarà usato per realizzare questo ultimo sforzo".

Williams, secondo più fonti, concluderà la sua carriera proprio con il terzo capitolo della nuova trilogia che è stato diretto da J.J. Abrams e i brani tratti dai capitoli precedenti saranno utilizzati all'interno di quelli originali: "Dovrete cercarli. Li troverete, ma dovrete cercarli. Sarete lì a guardare il film e durante la visione penserete 'Oh, eccolo!'. Ci sono due battute del tema e ti prende e ti porta via".

Don avrebbe confermato la presenza dei temi di Darth Vader, Yoda e della principessa Leia, accennando inoltre anche a qualche passaggio tratto da La minaccia fantasma, probabilmente tratto dall'emozionante Duel of the Fates. Il fratello del compositore ha inoltre spiegato che John "deve scrivere 135 minuti di musiche", dichiarazione che fa presupporre una durata complessiva del film quasi sicuramente superiore alle due ore.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.