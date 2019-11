Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Il film è pronto!"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è ufficialmente pronto: il regista J.J. Abrams ha confermato in tv di aver ultimato il lavoro sull'atteso capitolo che concluderà la nuova trilogia ambientata nell'universo stellare.

Il filmmaker, ospite della trasmissione tv Good Morning America, ha infatti dichiarato di aver ultimato ogni dettaglio ed Episodio IX è quindi pronto ad arrivare nelle sale di tutto il mondo.

J.J. Abrams era tornato sul set a ottobre per alcune riprese aggiuntive, ma il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker aveva confermato che si trattava di una fase necessaria per sistemare solo alcuni dettagli dell'atteso lungometraggio. Sul set il lavoro è stato molto meno impegnativo rispetto a Il Risveglio della Forza che aveva richiesto più "aggiustamenti", tuttavia il tempo a disposizione era davvero poco: "Sapevamo da sempre che avremmo avuto meno di tre mesi per la post-produzione di questo film. Quindi si sta ancora lavorando e si correrà per completarlo in tempo".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

