Star Wars: L'ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Il film non accontenterà tutti"

Star Wars: L'ascesa di Skywalker non accontenterà i fan: J.J. Abrams mette le mani avanti, poi corregge il tiro e spiega meglio il suo pensiero.

La fanbase di Star Wars è una delle più appassionate e agguerrite della cultura pop e di questo ne è sicuramente al corrente anche il regista e produttore J.J. Abrams, che tuttavia ha chiarito comeStar Wars: L'Ascesa di Skywalker non scenderà a compromessi e di conseguenza non potrà accontentare tutti i fan.

Negli ultimi anni il franchise di Star Wars è stato oggetto di diverse critiche di varia natura dai fan più accaniti, sia per Il risveglio della Forza sia per Gli ultimi Jedi, con Rian Johnson accusato di aver stravolto troppe linee guida della saga.

J.J. Abrams ha spiegato meglio il suo pensiero:"Devo solo essere grato ai fan perché non si può lavorare su qualcosa a cui nessuno importa. E bisogna comprendere che hanno le loro opinioni e, ovviamente, devi valorizzarle. Non accontenterai mai tutti, bisogna saperlo e fare il meglio che ti è possibile. Non vedo l'ora che vedano il film". Star Wars: L'Ascesa di Skywalker scontenterà inevitabilmente qualche fan ma l'attesa generale per l'arrivo nelle sale del film, atteso a dicembre, cresce di mese in mese e l'ultimo trailer ha contribuito ad alimentare le aspettative sull'ultimo capitolo che vedrà protagonisti gli Skywalker.