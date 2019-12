Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Hux e Pryde apparivano accanto a Kylo in una scena tagliata

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe dovuto proporre una scena con protagonisti Hux e Pryde proprio nei primi minuti del film che, invece hanno al centro solo Kylo Ren, il personaggio affidato ad Adam Driver.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler riguardanti il film!

All'inizio di Episodio IX si vede infatti il figlio di Han e Leia impegnato in un duro scontro su un pianeta di cui non si rivela il nome. Domhnall Gleeson e Richard E. Grant hanno ora rivelato, durante un'intervista rilasciata in occasione della promozione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che il generale Hux e il generale Pryde apparivano inizialmente in quella scena.

Gleeson ha infatti spiegato a Kinowetter: "L'unica volta in cui non eravamo impegnati all'interno di uno studio è stata in occasione della scena che poi è stata tagliata".

Grant ha aggiunto: "Sì, siamo usciti una volta, eravamo coinvolti in una sequenza di battaglia, in una foresta con Kylo Ren. I momenti di cui eravamo protagonisti sono però stati tagliati e dovrete attendere per vederli tra i contenuti extra".

La sequenza, come si spiega tra le pagine di Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary è ambientata sul pianeta Mustafar dove si erano affrontati Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi e dove Darth Vader aveva costruito una dimora, ora in rovina. Kylo trova proprio l'oggetto che può condurlo all'Imperatore Palpatine dopo aver combattuto con gli Alazmec che hanno inoltre piantato degli alberi nella terra precedentemente coperta solo da lava.

Ecco le dichiarazioni dei due attori:

They really cut out Hux and Pryde scenes from the beginning of the movie, where Kylo fights in the forest!!! I'm really mad right now pic.twitter.com/zL9nfccTMc — Jam (@cloudyfacewith1) 20 dicembre 2019

Dal montaggio finale del lungometraggio diretto dal regista J.J. Abrams - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - sono state eliminate anche delle sequenze con protagonista Rose: Kelly Marie Tran aveva infatti accennato a dei momenti che aveva girato accanto a Daisy Ridley, interprete di Rey, non presenti però nel lungometraggio arrivato nelle sale italiane il 18 dicembre.

