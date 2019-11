Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, George Lucas ha dato consigli sul film al team creativo

Il team creativo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha preso molte note e suggerimenti da George Lucas prima di imbarcarsi nell'impresa di chiudere una saga che dura ormai da oltre quarant'anni. Il regista, nonostante sia conosciuta la sua insoddisfazione per il suo mancato coinvolgimento nei più recenti due capitoli dell'epopea fantascientifica, si è mostrato prodigo di consigli e parole. Resta da capire ora però quanto questo coinvolgimento abbia pesato nella realizzazione del film.

È stata Kathleen Kennedy, la presidente di LucasFilm, a svelare questo curioso particolare nel corso di una intervista, il che stride con alcune dichiarazioni rilasciate in passato in cui affermava che George Lucas non era stato coinvolto attivamente nella lavorazione dei nuovi episodi di Guerre Stellari. Probabilmente al momento di mettere mano al film che avrebbe chiuso definitivamente un arco narrativo iniziato nel 1977 ci deve essere stato un ripensamento. "Ci siamo seduti con George per un lungo incontro prima di mettere mano a carta e penna su questo episodio finale. Abbiamo avuto il beneficio dei suoi pensieri e abbiamo preso molti appunti", così ha raccontato la Kennedy in merito a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lasciando di stucco un po' tutti.

Star Wars: Episode IX, una foto di Rey

L'impressione è che George Lucas sia stato visto un po' come un vecchio e saggio jedi a cui chiedere aiuto in un momento particolare di Star Wars, d'altronde senza di lui nulla di tutto ciò che si è visto, tra alti e bassi, non sarebbe mai esistito e in merito al suo ruolo in questa ultima fase sono anche corse voci molto contrastanti in cui si parla di un suo intervento ancora più concreto sull'intero film dopo che alcune proiezioni ai test screening non erano andate come ci si aspettava. Alcuni hanno parlato addirittura di esito disastroso.

Star Wars: Episode IX, la prima foto di Lando Calrissian

Va da sé che una notizia del genere andrebbe presa con le dovute cautele visto che i rumor di varia entità su questi film sono sempre circolati e si sono spesso dimostrati infondati. Altrimenti sarebbe una tegola non da poco che fa il paio con la storia della sceneggiatura originale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker finita per sbaglio in vendita su eBay.