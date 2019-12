Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, chiarito il futuro di Rey dopo il finale

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker segue la protagonista Rey nel suo percorso che conduce la giovane a prendere delle decisioni importanti dopo aver affrontato la minaccia rappresentata da Palpatine.

Non proseguite se non avete ancora visto il film perché la notizia contiene degli importanti spoiler !

Il co-sceneggiatore Chris Terrio ha ora parlato del finale di Episodio IX, svelando anche la visione dei due autori per quanto riguarda il futuro del personaggio interpretato da Daisy Ridley.

L'autore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha spiegato a The Hollywood Reporter: "Posso dire con certezza che la sceneggiatura e nemmeno il film suggeriscono che Rey vivrà da sola su Tatooine. I titoli dei brani della colonna sonora sono stati scelti dallo stesso maestro, John Williams. Non posso ipotizzare cosa John volesse dire quando ha intitolato il brano che accompagna la sequenza finale 'Una nuova casa', ma posso raccontare che l'arco narrativo di Rey nel corso dei tre film ha a che fare con il suo trovare un senso di appartenenza che cerca con la nuova famiglia trovata all'interno della Resistenza".

Terrio ha sottolineato: "L'ultima cosa che Rey farebbe dopo tutto questo è andare a vivere da sola in un deserto".

Chris ha inoltre chiarito il motivo per cui le due spade laser sono state portate sul pianeta in cui è cresciuto Luke: "La casa dove ha trascorso l'infanzia Leia, Alderaan, non esiste più, ma quella di Luke, Tatooine, sì. Rey porta le spade laser lì per onorare i gemelli Skywalker lascendole in quel luogo a riposare - finalmente insieme - dove tutto è iniziato. Il pianeta più remoto dell'universo, ma un luogo meraviglioso e pacifico dove seppellire due oggetti sacri".

