Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan chiedono di riportare sugli schermi Ben Solo

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema un mese fa, ma i fan stanno ancora cercando di convincere la Lucasfilm a riportare sugli schermi Ben Solo, il personaggio interpretato da Adam Driver.

I fan della saga non sembrano aver infatti particolarmente apprezzato la sorte riservata al figlio di Han e Leia in Episodio IX e online continua la campagna #BringBenSoloBack.

Gli spettatori rimasti delusi da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sostengono infatti che il personaggio affidato ad Adam Driver sia troppo interessante e complesso per non apparire mai più nell'universo creato da George Lucas e stanno provando a convincere i produttori a riportarlo in scena in uno dei prossimi film o in una serie televisiva prodotta per Disney+.

I fan stanno continuando a inviare una grande quantità di messaggi tramite i social in cui si sostiene che Ben Solo meriti una seconda chance e che sia un vero peccato aver eliminato l'ultimo membro della famiglia Skywalker.

Adam Driver ha già escluso di riprendere il ruolo in futuro, anche se la Lucasfilm potrebbe ipotizzare la realizzazione di un prequel. Chi segue da tempo Star Wars ha inoltre sottolineato che anche Ewan McGregor sosteneva che non sarebbe mai tornato, scoprendo solo recentemente che stava mantenendo la segretezza sul progetto dedicato a Obi-Wan Kenobi e stava mentendo a tutti.

@Disney @starwars Watching TROS ending was like having the rug pulled out from under you while ur standing on it. Return the balance #BringBenSoloBack pic.twitter.com/6nkS9zO0Hx — Bari (@hall_bari) 20 gennaio 2020

Give Ben Solo a Second chance , please! #BringBenSoloBack pic.twitter.com/pWauEpfIr0 — MariiaLlyndin (@llyndin) 20 gennaio 2020

You killed the last Skywalker.. you killed the blood of Anakin Skywalker. What's the point anymore? The rewatch value of THE ENTIRE SAGA is lost because now we know there was no light at the end of the tunnel for the (cursed) family. #BringBenSoloBack #BenSoloDeservesBetter https://t.co/8wjf0gZgjq — Ran (@ranlzz) 20 gennaio 2020

#BringBenSoloBack one month. ONE FUCKING MONTH AND I'M STILL NOT OVER THIS SHIT.

ONE MONTH AND I STILL CRY EVERY TIME I THINK ABOUT WHAT THEY DID TO BEN

fuck, this will never stop hurting pic.twitter.com/KniMIOrvxi — lskywalker|tros spoilers (@whylet03) 20 gennaio 2020

