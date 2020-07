Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un fan video mostra i Fantasmi della Forza

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Rey viene aiutata dai Fantasmi della Forza, di cui si sente la voce, e un video li mostra ora in azione.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker mostra l'epico scontro tra Rey e Palpatine e un fan ha ora condiviso online un montaggio in cui appaiono tutti i cavalieri jedi in versione Fantasmi della Forza.

Nell'ultimo capitolo della trilogia che è stato diretto da J.J. Abrams si possono solo sentire le voci dei personaggi che aiutano la giovane nella battaglia finale, ma ora il canale YouTube di Jon H mostra come avrebbe potuto essere la sequenza.

Nella nuova versione dell'ormai famosa sequenza, Rey può contare sul sostegno di Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen, Luke Skywalker che ha nuovamente il volto di Mark Hamill, Yoda e Obi-Wan Kenobi nella versione di Alec Guinness.

Il video tratto da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker permette così di rivedere sugli schermi alcuni dei cavalieri jedi più iconici e amati della saga mentre la giovane interpretata dall'attrice Daisy Ridley cerca di sconfiggere l'ultimo dei sith.

Il capitolo conclusivo della nuova trilogia, iniziata e conclusa da J.J. Abrams, ha diviso i fan e Daisy, come ricorda ComicBook, ha spiegato: "La reazione alla trilogia è cambiata film dopo film, per il 98% è fantastico, questo è stato davvero complicato". La star ha aggiunto: "Ho guardato il documentario del dietro le quinte ed è così pieno d'amore e penso sia complicato quando fai parte di qualcosa così pieno d'amore e poi le persone... Tutti hanno il diritto a non apprezzare qualcosa, ma sembra che sia cambiato leggermente. Penso che siaa causa dei social media".