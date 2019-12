Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, i fan ringraziano J.J. Abrams sui social

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

I fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker hanno ringraziato il regista J.J. Abrams sui social, in risposta alle polemiche sul film. Nonostante il grande successo commerciale, il capitolo finale della Skywalker Saga ha fatto storcere il naso a gran parte della stampa e a molti appassionati del franchise, in particolare chi aveva apprezzato le scelte controcorrente dell'Episodio VIII.

È quindi nato l'hashtag #ThankYouRianJohnson, dedito principalmente a omaggiare il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma usato da alcuni anche per attaccare duramente il lavoro di Abrams, il cui operato nel nuovo Episodio, a detta di molti, rovina quanto fatto nel film precedente. I sostenitori di quest'ultimo hanno quindi coniato l'hashtag #ThankYouJJAbrams per difenderlo dai commenti più negativi.

Tra i vari elogi nei confronti di J.J. Abrams con l'apposito hashtag ci sono le parole di chi lo ringrazia per aver scritturato Adam Driver nei panni di Kylo Ren o per aver creato le figure di Rey, Finn e Poe Dameron, riconoscendo il lavoro che lui ha fatto con l'ideazione di nuovi personaggi nel corso della terza trilogia della Skywalker Saga. Altri lo ringraziano specificamente per il suo atteggiamento pacifico nei confronti del fandom, da sempre propenso a reazioni estreme (come dimostrano le attuali polemiche legate a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker), o per aver dato la giusta conclusione alla storyline principale del franchise.

Altri ancora hanno espresso la loro gratitudine per ciò che il regista ha fatto già nel 2015 con l'Episodio VII, permettendo ai fan di vecchia data di innamorarsi nuovamente dell'universo creato da George Lucas dopo che i prequel ne avevano in parte danneggiato il fascino, e c'è chi ha approfittato degli hashtag per ringraziare tutti i registi che dal 1977 a oggi hanno portato sul grande schermo le storie ambientate nella galassia lontana lontana: Lucas, Abrams, Rian Johnson, Gareth Edwards e Ron Howard.