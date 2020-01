Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i concept art del film mostrano scene non inserite nel film

Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha concluso la trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza e delle immagini tratte dal libro che contiene i concept art del film rivelano delle scene non realizzate e molte idee abbandonate, alcune legate alla versione ideata da Colin Trevorrow.

Le immagini ideate nelle prime fasi di sviluppo di Episodio IX sono state pubblicate online da un fan e regalano dei dettagli inediti.

Le opere tratte da The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker non mostrano infatti l'imperatore Palpatine, ma dettagli come Kylo Ren che interroga Chewbacca, Ben Solo che incontra l'Oracolo, Rey che impugna una spada laser doppia, l'apparizione dei cavalieri jedi del passato in versione Fantasma della Forza e ulteriori dettagli.

Molti fan si chiedono se alcune delle immagini non ritraggano alcune delle sequenze tagliate prima del montaggio finale di L'Ascesa di Skywalker e online molti hanno rilanciato l'iniziativa #RealeaseTheJJCut con cui si chiede alla Lucasfilm di mostrare la versione originale ideata dal regista J.J. Abrams, nonostante per ora non ci sia alcuna conferma ufficiale della sua esistenza.

Alcuni dei concept art mostrano anche il look dei personaggi, tra cui quello ideato per l'ultima apparizione di Leia, probabilmente prima della morte di Carrie Fisher.

