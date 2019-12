Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in Canada sfiorata la rissa in sala a causa di un cellulare acceso

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema canadesi e in una sala di Vancouver si è sfiorata la rissa a causa di un cellulare acceso che ha dato vita a una reazione inaspettata tra i presenti.

Un fan della saga, David Boyce, ha condiviso un video ripreso durante la proiezione di Episodio IX a Vancouver che mostra le fasi finali di quanto accaduto. Durante la visione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uno degli spettatori ha reagito in modo violento e irato quando una persona vicino a lui ha controllato per un attimo il cellulare.

L'uomo ha perso il controllo costringendo i dipendenti della sala a intervenire per accompagnare lo spettatore all'esterno mentre urlava "Sono un vero fan di Star Wars. Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni!". Lo sfogo è proseguito con altre urla: "Usate le vostre fottute teste! Benvenuti nel ventunesimo secolo! Siete dei fottuti perdenti con i vostri telefoni! Ho aspettato un intero anno per vedere questo film e perché un idiota potesse accendere il telefono accanto a me?".

La proiezione è stata quindi interrotta e la visione del film è ripresa dall'inizio.

Non è stato però rivelato se l'uomo accompagnato all'esterno sia poi riuscito a vedere fino all'epilogo della storia l'ultimo capitolo del franchise, che sembra destinato a far parlare a lungo i critici e gli spettatori e di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.