Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Billie Lourd interpreta Leia nel video del dietro le quinte

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha mostrato un flashback relativo all'addestramento jedi di Leia ed è stata Billie Lourd a interpretare l'iconico ruolo che ha reso la madre famosa in tutto il mondo.

In un video tratto da uno dei contenuti extra che saranno presenti nella version e DVD e Blu-Ray di Episodio IX si può vedere qualche dettaglio del modo in cui la produzione del capitolo conclusivo della trilogia ha affrontato l'assenza di Carrie Fisher dopo la morte dell'attrice.

Le immagini girate sul set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrano le emozioni di Daisy Ridley nell'interpretare le sequenze che prevedono un'interazione con Leia e soprattutto Billie Lourd, scelta come controfigura della madre nelle sequenze dell'addestramento jedi del personaggio, in azione.

La giovane attrice non ha potuto nascondere la sua emozione, rivelando alla telecamera ciò che prova nel girare quel breve flashback, poi modificato in post-produzione per sovrapporre il volto di Carrie su quello della figlia.

In un'intervista rilasciata a Yahoo! Entertainment Patrick Tubach, supervisore degli effetti visivi della ILM, aveva dichiarato: "Vederla in quel ruolo è stato emozionante per tutti ed è stato anche grandioso. Se dovevamo avere qualcuno impegnato a interpretare la parte di Carrie era grandioso che fosse Billie perché ci sono molte somiglianze tra di loro a cui abbiamo potuto attingere".

Ad aiutare il team della produzione è stata la possibilità di usare il materiale che Carrie aveva girato per Il ritorno dello Jedi.