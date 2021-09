Star Wars: la minaccia fantasma, Marcia Lucas ha pianto "da quanto era brutto" dopo averlo visto

Marcia Lucas, montatrice di Star Wars ed ex moglie di George Lucas, ha confessato di aver pianto dopo aver visto La minaccia fantasma per via della bruttezza del film.

Una giovane e radiosa Natalie Portman è la regina Amidala de La minaccia fantasma

Star Wars ep. I - La minaccia fantasma è stato il primo della trilogia prequel di George Lucas, che è tornato nell'universo di Star Wars da lui creato sedici anni dopo aver prodotto il capitolo finale della trilogia originale, Il ritorno dello Jedi nel 1983. La minaccia fantasma è interpretato da Jake Lloyd nei panni di un giovane Anakin Skywalker e Ewan McGregor nei panni di un giovane Obi-Wan Kenobi, con le c0-star Liam Neeson nel ruolo del Jedi Qui-Gon Jinn, Natalie Portman in quello della regina Padme Amidala, Ray Park nei panni di Darth Maul e Ian McDiarmid in quelli del senatore Palpatine.

Al momento dell'uscita, La minaccia fantasma si è rivelato un enorme successo di pubblico arrivando a incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale. Le recensioni e le reazioni dei fan si sono, però, divise e non sono mancate le aspre critiche nei confronti di un prodotto avanzato a livello tecnico, ma goffo e scadente nella recitazione, traballante nella trama e con dialoghi ancora più traballanti. Tuttavia, ciò non ha impedito a George Lucas di completare la sua trilogia prequel che, secondo molti, è migliorata con i successivi episodi.

Star Wars, Liam Neeson difende La Minaccia Fantasma: "Ne sono orgoglioso"

In un nuovo libro sul produttore Howard Kazanjian, Howard Kazanjian: A Producer's Life, l'ex moglie di George Lucas, Marcia Lucas, montatrice di tutti i film della trilogia originale, ha rivelato che vedere La minaccia fantasma l'ha fatta piangere e non certo di commozione. Marcia Lucas ha confessato che a suo parere il film "non era affatto buono" e che il suo ex marito aveva praticamente "sperperato una vena così ricca, una ricca tavolozza con cui raccontare storie". La montatrice non ha risparmiato critiche sia al casting e alla storia che all'estetica visiva. Ecco cosa ha detto sulla sua reazione iniziale dopo aver visto il film:

Il piccolo Jake Lloyd in una scena de La minaccia fantasma

"George è, nel suo cuore e nella sua anima, un bravo ragazzo e un regista di talento. Vorrei che avesse continuato a dirigere altri tipi di] film. Ma quando sono andata a vedere l'episodio I avevo un amico che lavorava alla ILM che mi ha portato come ospite a un'anteprima: ricordo di essere uscita nel parcheggio, mi sono seduta in macchina e sono scoppiata a piangere".

Uno dei passaggi narrativi de La minaccia fantasma che meno convince Marcia Lucas riguarda la dinamica tra Anakin e Padme. Per la montatrice, "la storia era strana, in particolare per un bambino di sei anni che dovrebbe stare insieme a questa principessa che sembrava avere vent'anni". Sebbene questa relazione si sia sviluppata nel corso dei tre film, ci sono state molte lamentele sui due personaggi e sul modo in cui si sono incontrati. L'attore Jake Lloyd non è mai tornato nel ruolo di Anakin Skywalker dopo La minaccia fantasma a causa della sua età, e il suo ruolo è stato preso da Hayden Christensen il cui abbinamento con Padme è senza dubbio più credibile.