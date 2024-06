Star Wars, Natalie Portman svela la sua reazione alle critiche alla trilogia prequel: "È stata dura"

Natalie Portman ha interpretato Padmé Amidala nella trilogia prequel di Star Wars e in una recente intervista ha ricordato le critiche negative ricevute all'epoca, ma adesso si è detta orgogliosa di essere parte di quella famiglia.

"La vedo come una cosa straordinariamente fortunata di cui ho fatto parte", ha dichiarato a Total Film. "So quanto sia significativo per le persone. E ogni giorno la gente dice: 'L'ho appena guardato con i miei figli'. Essere parte di una cosa del genere, che fa parte della mitologia culturale e dell'infanzia delle persone, in un modo così emozionante, è una vera fortuna".

Tuttavia, la Portman non ha dimenticato le critiche negative ricevute dalla trilogia all'epoca in cui uscì nelle sale, e ha ammesso che superarle non è stato affatto facile.

Natalie Portman in Star Wars: La minaccia fantasma

Natalie Portman: "I prequel sono stati rivalutati col tempo"

"Penso che ovviamente la reazione che hanno avuto quando sono usciti sia stata dura da affrontare", ha continuato l'attrice. "Ma con il passare del tempo sono stati apprezzati di più, il che è stato bello, è l'effetto calmante del tempo che passa. Ma, sì, mi sento molto fortunata ad averne fatto parte, in quel momento della mia vita".

Star Wars ep. I - La minaccia fantasma è stato recentemente riproposto nelle sale cinematografiche in occasione del suo 25° anniversario e, a proposito dei suoi impressionanti incassi, la Portman ha aggiunto: "Penso che quando una cosa ha un ruolo così importante nell'infanzia di una persona, occupa un posto speciale per sempre. Non si può essere sempre così fortunati da partecipare a una cosa del genere, sai? Non è una cosa che si può davvero pianificare".

L'attrice è attualmente impegnata nella promozione della sua nuova serie Apple TV+, La donna del lago, che costituisce il suo primo ruolo di rilievo per il piccolo schermo. Su queste pagine potete recuperarne il trailer.