Star Wars, Kevin Feige: 'Il mio film è stato cancellato'

Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet durante la premiere di The Marvels, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che il suo film di Star Wars non verrà realizzato.

Annunciato nel 2019, il progetto avrebbe visto Feige in veste di produttore e sarebbe stato scritto da Michael Waldron, head writer della prima stagione di Loki e sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Attualmente, Waldron è impegnato con la scrittura di Avengers: Secret Wars.

Il regista Guillermo Del Toro impugna il revolver di Hellboy sul set di Hellboy 2

Parecchi anni fa Guillermo del Toro stava sviluppando un film di Star Wars incentrato sul personaggio di Jabba the Hutt, antagonista alieno apparso nella trilogia originale, che del Toro avrebbe dovuto dirigere su una sceneggiatura ad opera di David S. Goyer, autore di L'uomo d'acciaio di Zack Snyder.

"Dovevamo raccontare l'ascesa e la caduta di Jabba the Hutt, perciò ero felicissimo. Sarebbe stato come Scarface nella galassia di Star Wars", racconta del Toro. "Stavamo lavorando a un sacco di cose, ma non erano soldi miei e alla fine si è trattata di una delle tante sceneggiature scartate. A volte ho l'amaro in bocca, a volte no, ma in generale penso: 'È stato un bell'esercizio. Abbiamo progettato un mondo bellissimo e abbiamo imparato tanto'. Bisogna sempre mostrare gratitudine nella vita. In ogni cosa c'è sempre da imparare qualcosa."