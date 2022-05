Star Wars: Jon Watts al lavoro su una nuova serie della saga

Tra i prossimi progetti della saga di Star Wars ci sarà anche una serie sviluppata da Jon Watts, già regista di Spider-Man: No Way Home.

Il progetto è stato annunciato da Kathleen Kennedy in occasione di un articolo pubblicato da Vanity Fair che ha permesso di compiere un bilancio sulla saga stellare.

Le prossime serie prodotte per Disney+ ad arrivare sulla piattaforma di streaming saranno Obi-Wan Kenobi che debutterà il 27 maggio, Andor con star Diego Luna, la terza stagione di The Mandalorian, Ahsoka con protagonista Rosario Dawson, e The Acolyte.

Jon Watts è al lavoro su uno show che non ha un titolo ufficiale. I produttori fanno riferimento al progetto usando il nome in codice Grammar Rodeo, riferimento a una puntata della serie I Simpson in cui Bart e i suoi compagni di classe rubano una macchina e fuggono per una settimana.

Gli eventi raccontati nelle puntate saranno ambientate dopo la storia proposta in Il Ritorno dello Jedi, più o meno durante la stessa epoca di The Mandalorian.

Jon Watts sarà creatore e produttore della serie in collaborazione con Chris Ford, con cui ha già lavorato in occasione dei film di Spider-Man.

L'atmosfera della serie viene descritta come simile ai film degli anni '80 prodotti da Amblin come E.T. e I Goonies.