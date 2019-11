Star Wars, J.J. Abrams risponde alle critiche di George Lucas: "Lo rispetto e sono grato nei suoi confronti!"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker concluderà la trilogia iniziata da J.J. Abrams e ora il regista ha risposto alle critiche di George Lucas che non aveva particolarmente apprezzato Il Risveglio della Forza.

L'Episodio VII della saga aveva, come rivela l'autobiografia di Bob Iger, deluso il creatore della saga di Guerre Stellari che non aveva apprezzato la direzione presa dalla storia. J.J. Abrams, intervistato da Rolling Stone, ha ora dichiarato: "Ho avuto solo gratitudine nei confronti di George e probabilmente per lui è una cosa complicata. Decidere di vendere questa cosa che hai creato, che è stata in un certo senso tuo figlio, a qualcuno... deve essere più complicato rispetto semplicemente a firmare un assegno e sorriderne. Ma è stato incredibilmente cortese ed è super generoso".

Tra le pagine del libro scritto da Iger si dichiara che quando Disney e Lucasfilm hanno deciso di non utilizzare le idee che aveva George Lucas per i potenziali sequel il creatore di Guerre Stellari si era agitato mentre sentiva la descrizione della storia al centro de Il Risveglio della Forza, che non usava le sue idee. Abrams ha però ribadito che il regista è intervenuto in veste di consulente: "Ci siamo incontrati quando abbiamo iniziato a lavorare su questo nuovo film, abbiamo parlato di tantissime idee e storie diverse, e abbiamo sentito quello che pensava fosse importante. E abbiamo cercato semplicemente di provare a rimanere legati ad alcuni degli aspetti chiave della storia. Non è stato difficile da provare e da fare. E sono solo grato nei suoi confronti".

J.J. ha però ammesso: "Vorrei che Il Risveglio della Forza fosse il suo film preferito di sempre? Sì, volevo solo fare un buon lavoro per lui. Direi che non ho nulla tranne un profondo rispetto nei suoi confronti e sono realmente, ancora di più ora dopo aver lavorato a questi film, pieno di ammirazione per ciò che ha creato".