Star Wars Jedi: Survivor, versione PS5, è in super offerta su Amazon

Partendo dal grande successo suscitato dai film al cinema, Star Wars è diventato subito un franchise riconoscibile sia sul mercato che dal punto di vista della cultura pop. Questa riconoscibilità immediata ha fatto sì che l'idea iniziale di George Lucas trovasse nuova linfa vitale pure al di fuori del grande schermo, approdando sulla carta stampata, in tv e nel mondo dei videogiochi. I titoli di recente fattura, in questo senso, come Star Wars Jedi: Survivor, stanno continuando a imprimere un interesse palese nei confronti di un mondo che ha sicuramente ancora tantissimo da dare in termini di progetti laterali e principali.

Proprio in ragione di ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Star Wars Jedi: Survivor, versione PS5, in sconto. Sul sito, nel momento in cui stiamo facendovi questa segnalazione, il videogioco in questione è disponibile a 39,96€, con uno sconto del 50% sul prezzo consigliato (79,99€). Sia che siate interessati a un eventuale acquisto, che ad avere semplicemente qualche informazione in più sull'articolo videoludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Star Wars Jedi: Survivor

La storia al centro di Star Wars Jedi: Survivor consente ai giocatori di rivestire i panni di Cal, protagonista ora cresciuto e più consapevole delle sue capacità come cavaliere Jedi. Il viaggio personale del giovane, tratto dall'universo narrativo di Guerre stellari, lo ha messo su una strada fatta di tormenti personali e riflessioni di natura del tutto inedita rispetto al passato. Dal piglio più adulto, il videogioco sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games promette un'esperienza senza uguali per i fan di vecchia e nuova data.

Se appassionati di Star Wars e di questi videogiochi nello specifico, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Star Wars Jedi: Survivor versione PS5 su Amazon.