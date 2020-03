Star Wars, James Gunn non è interessato a girare un film della saga

James Gunn ha rivelato il motivo per cui non è interessato a realizzare un film appartenente alla saga di Star Wars. Il regista stava rispondendo, come ormai consuetudine, alle domande dei suoi fan sui social quando ha affrontato l'argomento legato ai franchise cinematografici.

Un fan ha infatti chiesto a James Gunn se sarebbe stato interessato a girare un film di Star Wars o appartenenti a un altro dei franchise più popolari nel panorama cinematografico. Il regista ha dichiarato: "No, mi interessa come filmmaker. Non riesco a pensare a nessun franchise a cui vorrei lavorare oltre quelli di cui faccio già parte".

Qualche mese fa, a dicembre, Gunn aveva già accennato al mondo di Guerre Stellari quando gli era stato chiesto se in futuro avrebbe girato una puntata di The Mandalorian. La sua risposta era stata chiara: "Non mi interessa realmente, no".

Il filmmaker tornerà comunque a lavorare in futuro con la Disney in occasione di Guardians of the Galaxy Vol. 3, il nuovo capitolo della trilogia tratta dai fumetti della Marvel, a cui lavorerà al termine del lavoro su The Suicide Squad, film prodotto da DC e Warner Bros di cui sono finite da pochi giorni le riprese.

Il futuro cinematografico della saga è attualmente ancora incerto dopo che Bob Iger, a breve ex amministratore delegato della Disney, ha dichiarato che nel prossimo futuro ci si concentrerà maggiormente sui progetti destinati alla piattaforma di streaming Disney+.