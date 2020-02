Star Wars: per Disney il futuro della saga è in televisione

L'amministratore delegato di Disney, Bob Iger, conferma le priorità per il futuro dell'universo Star Wars, che mette in pausa il cinema per esplorare la televisione.

Il futuro di Star Wars è in televisione. A rivelare i piani per il proseguimento della saga è stato l'amministratore delegato Disney Bob Iger, durante la recente riunione della compagnia con i suoi investitori. Dopo l'uscita negli scorsi mesi di The Rise of Skywalker e The Mandalorian, Disney ha avuto modo di soppesare le possibilità sui propri progetti a venire, che "per qualche anno" saranno interamente dedicati alla serialità televisiva, reparto già messo in funzione con il lancio di Disney+, che in Italia arriverà a marzo 2020.

Per avere un nuovo film di Star Wars dovremo quindi attendere, anche se gli accordi per una nuova trilogia sono già stati avviati con il regista Rian Johnson, e un ulteriore film di cui non si conosce la collocazione temporale (magari uno spin-off) dovrebbe essere affidato a Kevin Feige. Viste le reazioni altalenanti agli ultimi capitoli della saga, la decisione di Iger e compagnia sembra decisamente oculata, in particolare se consideriamo invece l'incredibile successo della prima serie tv del loro servizio streaming.

La serie Disney+ The Mandalorian è riuscita a mettere d'accordo fan e neofiti, guadagnandosi la conferma per la stagione 2 che dovrebbe uscire a ottobre 2020. Addirittura, dal medesimo universo potrebbero partire altre serie tv correlate, come rivelato da Iger: "Stiamo esplorando la possibilità di infondere The Mandalorian con più personaggi, per poi portarli nella loro autonoma direzione in termini di serie."

Che la priorità di Star Wars sia ormai la televisione ce lo sussurrava anche il piano di sviluppo dei nuovi progetti già in cantiere: Disney sta infatti lavorando a una serie su Cassian Andor, il soldato ribelle di Rogue One: A Star Wars Story interpretato da Diego Luna, da aggiungere allo show, al momento in pausa per la rielaborazione dello script, su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, supervisionato dalla regista di The Mandalorian Deborah Chow.