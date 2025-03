Star Wars: La minaccia fantasma, l'easter egg segreto di George Lucas svelato dopo 26 anni

Un ex-impiegata della Industrial Light & Magic, Caroleen "Jett" Green, ha recentemente rivelato l'esistenza di un easter egg che George Lucas ha inserito in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

L'anno scorso si è celebrato il 25° anniversario della pellicola e la Lucasfilm ha riproposto il film nei cinema (quest'anno verrà fatta un'operazione simile per Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith). Se pensavate di conoscere la maggior parte (se non tutti) i numerosi easter egg e riferimenti presenti nel film, sappiate che ve n'è sfuggito uno, che a quanto pare non era mai stato rivelato prima.

Durante la lavorazione de La minaccia fantasma, Green era stata incaricata di contribuire all'espansione digitale di set pratici come il corridoio di Theed, completando le estremità dei corridoi ed estendendo colonne e pavimenti in marmo.

Star Wars: La minaccia fantasma: dettaglio dell'Ester Egg con il volto di George Lucas

Cosa mostra l'easter egg segreto de La minaccia fantasma

Liam Neeson, Ewan McGregor e Natalie Portman in una scena di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

"In un'inquadratura che inizia a 1 ora, 58 minuti e 17 secondi dal film (se lo state guardando su Disney+), la regina Amidala (Natalie Portman) e le sue guardie di palazzo corrono lungo un corridoio, trovandosi circondati da Droidekas e droidi da battaglia. Sullo sfondo dell'inquadratura c'è un importante arco di pietra. Guardate l'apice dell'arco, magari strizzando gli occhi, e vedrete il volto un po' pixellato del creatore stesso: George Lucas".

Ewan McGregor e Liam Neeson sotto assedio ne La minaccia fantasma

Green ha spiegato che stava lavorando alla pittura opaca del set quando si è resa conto che la forma ovale assomigliava piuttosto a una targa tradizionale per un ritratto. "Ho deciso di fare una foto di George e l'ho messa su questa targa", ha spiegato. L'ha mostrata a uno dei supervisori degli effetti visivi, ingrandita del 400%, e lui ha deciso che Lucas stesso doveva dare il suo consenso.

"George è rimasto in silenzio. Lo guarda e fa: 'Oh, birichino, birichino'. Io gli ho detto: 'Sì, ma sei tu! È la tua faccia'. Poi di nuovo silenzio. E io ero seduta lì con tutti gli altri. E per qualche motivo, non riesco che non riesco a spiegare, sapevo che non avrei avuto problemi. E poi George ha detto: 'Ok. Lascialo lì'".