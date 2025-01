Star Wars, Jake Lloyd fornisce aggiornamenti sul suo trattamento per la schizofrenia: "Tutti mi hanno aiutato"

Jake Lloyd, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del giovanissimo Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, ha dichiarato di sentirsi bene dopo l'ultimo periodo trascorso in una struttura per la salute mentale.

Lloyd, oggi 35 anni, ha completato un soggiorno da 18 mesi nella struttura nel sud della California. All'attore è stata diagnosticata la schizofrenia e ha trascorso il primo dell'anno nel centro di riabilitazione.

Le dichiarazioni di Jake Lloyd dopo il periodo nella struttura per la salute mentale

"Abbastanza bene" ha risposto Lloyd alla domanda sul proprio stato di salute "considerando questi vent'anni che si sono conclusi. Ora posso accettare di proseguire il trattamento e la terapia con i farmaci. Tutti sono stati molto d'aiuto".

Primo piano di Jake Lloyd in La minaccia fantasma

La madre ha dichiarato che Jake Lloyd era in cura nella struttura a causa di un episodio psicotico accaduto lo scorso anno. L'attore soffre di anosognosia, una condizione comune per chi soffre di schizofrenia, che impedisce al cervello di riconoscere uno o più problemi di salute.

Il successo di Star Wars e i problemi di salute

All'età di 8 anni, Jake Lloyd venne scelto da George Lucas per interpretare Anakin in La minaccia fantasma, e diventò uno degli attori bambini più conosciuti al mondo alla fine degli anni '90.

Nel 2015, l'attore di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma venne arrestato nella Carolina del Sud durante un viaggio in macchina dalla Florida al Canada. Trascorse 10 mesi in carcere e al termine della pena la madre raccontò che al figlio era stata diagnosticata la schizofrenia.