Star Wars, Harrison Ford: "Quando la crew del primo film ci prendeva in giro"

Harrison Ford, Han Solo nella saga di Star Wars, ha rivelato di come la crew di Una Nuova Speranza prendeva in giro tutto il cast del film in modo sprezzante.

Harrison Ford ha da poco rivelato che la crew britannica che lavorava al primo film della saga di Star Wars, Una Nuova Speranza, si prendeva gioco di lui e dei suoi co-protagonisti, tra cui Mark Hamill e Carrie Fisher.

La dichiarazione di Harrison Ford è avvenuta durante un'intervista con Buzzfeed, per promuovere il film Disney Il Richiamo della Foresta. In quest'occasione l'attore si è trovato a ricordare momenti del lavoro sulla saga di Star Wars, tra cui questo particolare aneddoto: "Ricordo il disprezzo totale che la nostra troupe britannica dimostrava nei nostri confronti. Non riuscivano a capire cosa stavamo facendo, un tipo che correva in giro vestito con una tuta fatta di peli insieme ad una principessa e alcuni ragazzi in pantaloni attillati. Ridevano sempre di noi, ma alla fine abbiamo girato un film che è piaciuto alla gente"

Queste dichiarazioni dell'attore ci fanno pensare a quanto Star Wars fosse un prodotto innovativo negli anni '70, un piccolo film di fantascienza con una storia mai vista prima sul grande schermo che anche gli addetti ai lavori non riuscivano a comprendere a pieno.

Tuttavia, è bello sapere che Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher e tutti gli altri non si siano persi d'animo e abbiano continuato, fino ad oggi, a far parte di una delle saghe più famose e seguite al mondo.