Star Wars: la scena di Han Solo e Greedo è diversa nella versione di Guerre Stellari su Disney+

Star Wars fa parte del catalogo di Disney+ e la versione di Guerre Stellari approdata sulla piattaforma di streaming contiene una nuova versione dell'iconica scena con protagonisti Han Solo e Greedo, passaggio che ha già suscitato non pochi dubbi e molta ilarità sui social media a causa della presenza di una battuta inedita.

Il film diretto da George Lucas nel 1977 è stato per molto tempo al centro di un dibattito riguardante chi avesse sparato per primo nel capitolo della saga stellare intitolato Una Nuova Speranza: il personaggio interpretato da Harrison Ford o il cacciatore di taglie? Nella successiva versione distribuita nel 1997 il regista aveva deciso di modificare quel passaggio mostrando Greedo sparare per primo contro Han, costretto quindi a difendersi, elemento che modifica in parte la caratterizzazione del personaggio.

Guerre stellari su Disney+ mostra ora una battuta inedita: Greedo spara comunque per primo ma, prima che Han risponda all'attacco, pronuncia la parola "Maclunkey".

Online molte persone sono rimaste perplesse e divertite dall'aggiunta che sembra non avere alcun significato, tuttavia sembra che quella battuta fosse stato ideata dallo stesso Lucas in occasione della conversione in 3D destinata ai cinema, progetto poi abbandonato. A rivelare questo dettaglio è stato Pablo Hidalgo, a capo di Lucasfilm Story Group che ha lavorato per lo studio durante il periodo in cui George era alla guida.

Rimane però in sospeso il significato di questo scambio di battute in più e bisognerà forse attendere per scoprire qualche dettaglio in più.

Ecco il video con la nuova battuta:

In the Disney+ version of Star Wars Greedo now shouts "MACLUNKEY" before getting shot. This is now my favorite version because why the hell not? MACLUNKEY! #starwars #maclunkey pic.twitter.com/k1XmP8wAZT — Eric Fell (@ericfell) 12 novembre 2019