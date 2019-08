Star Wars: Gli Ultimi Jedi, su Netflix in streaming da oggi!

Il catalogo di Netflix di agosto si fa sempre più ricco grazie all'attesissimo Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in streaming oggi. Il film di Rian Johnson è l'ottavo capitolo della storica saga stellare.

Dopo il successo da record al box office, l'ottavo film vede nel cast i protagonisti storici della saga Mark Hamill e Carrie Fisher, che brillano accanto ai protagonisti della nuova trilogia, Adam Driver, Daisy Ridley, Benicio Del Toro e Laura Dern. Il Primo Ordine è in lotta contro la Resistenza e Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser di sua proprietà per cercare di convincerlo a tornare a combattere per salvare il mondo libero. Luke però non vuole saperne di tornare in guerra, credendo sia il momento di porre fine ai Cavalieri Jedi. Nel frattempo la flotta della Resistenza esce dall'iperspazio e si ritrova alla deriva con poco carburante a disposizione: il Primo Ordine riesce a rintracciarla una seconda volta e l'Alleanza capisce che i nemici sono dotati di un potente localizzatore a lungo raggio che può essere disattivato soltanto salendo a bordo della loro nave ammiraglia.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Mark Hamill in una scena

Con il sesto incasso d'esordio più alto di sempre, Star Wars: Gli ultimi Jedi ha ricevuto ampi consensi anche dalla critica cinematografica mondiale: per il New York Post il film "è un capolavoro audace e di alta qualità dai dettagli fantastici", per il Guardian "è un esplosivo tripudio di proporzioni galattiche" mentre per il Telegraph la trama "è emozionante e sinceramente sorprendente". Impreziosiscono il già stellare cast il Premio Oscar Lupita Nyong'o, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Anthony Daniels.

Star Wars: Gli ultimi Jedi è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.