Star Wars: Gli ultimi Jedi, il cameo di Tom Hardy tagliato perché troppo divertente

Tra le scene tagliate di Star Wars: Gli ultimi Jedi c'è anche il cameo di Tom Hardy eliminato perché troppo divertente. L'attore avrebbe dovuto interpretare uno stormtrooper, ma il suo incontenibile senso dell'umorismo avrebbe messo a repentaglio l'atmosfera tesa del momento, quindi il regista Rian Johnson decise di non includerlo nel final cut del film. Che peccato!

L'episodio VIII della saga di Star Wars ha già avuto la sua buona dose di critiche e dubbio, anche da parte (e forse soprattutto) dei fan più fedeli e assidui del franchise. Il film aveva anche tentato di sfoggiare quello swag ormai tipico dei Guardiani della Galassia, finendo però per sembrare più uno scimmiottamento grottesco che un effettivo prodotto innovativo.

Il momento con Tom Hardy avrebbe probabilmente esasperato questo tentativo di alleggerimento comico, quindi la scelta di tagliarlo è stata più che comprensibile. Non c'è dubbio, però, che la scenetta sarebbe stata memorabile e fortunatamente è ancora reperibile nelle scene eliminate sulla versione home video del film.

Nelle intenzioni originali di Star Wars: Gli ultimi Jedi c'era un momento in cui Finn, Rose e DJ si ritrovano in un ascensore insieme allo stormtrooper interpretato da Tom Hardy, che riconoscendo Finn gli faceva i complimenti per la sua promozione da inserviente a ufficiale. Il problema è sorto perché Hardy parlava con uno strascicato accento del sud statunitense e concludeva la scena dando una poderosa pacca sulla schiena di Finn! Vista l'importanza della missione, il regista ha pensato che il siparietto di Hardy avrebbe potuto comprometterne l'atmosfera tesa e ha quindi deciso a malincuore di non inserirla nella versione definitiva del film.