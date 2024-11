Star Wars: il set LEGO del Walker AT-TE è in sconto su Amazon per il Black Friday

Segnaliamo ai fan di Star Wars che su Amazon, in occasione del Black Friday 2024, è possibile trovare il set LEGO Star Wars Walker AT-TE in sconto.

Il set LEGO Star Wars Walker AT-TE è in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 107,79€, con uno sconto del 13% sul prezzo più basso recente indicato (123,19€), e del 23% sul prezzo consigliato indicato (139,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al set passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO dell'AT-TE è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Star Wars Walker AT-TE: il gigante meccanico della galassia prende vita

Con il set LEGO Star Wars Walker AT-TE, l'epica galattica di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith si trasforma in un'esperienza tangibile e coinvolgente. Questo modellino riproduce fedelmente il leggendario veicolo da battaglia dei Cloni. Dotato di gambe snodabili e di un cannone blaster rotante a 360° con shooter, l'AT-TE è più di un semplice modellino LEGO: è un viaggio nel cuore della saga. Con spazio per 7 minifigure e dettagli come abitacoli staccabili e cabine apribili, questo set si rivolge agli appassionati di ogni età, catturando l'essenza di una delle battaglie più memorabili della trilogia prequel.

La cura nei particolari, dalle minifigure del Comandante Cody e dei Cloni del 212° battaglione ai temibili Droidi da battaglia e al Droide ragno, consente di ricostruire scene iconiche o di dare vita a nuove avventure.