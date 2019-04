Star Wars: George Lucas svela il suo personaggio preferito della saga

George Lucas avrà colto di sorpresa molti fan di Star Wars dichiarando che il suo personaggio preferito non è nessuno dei grandi nomi, ma uno dei protagonisti più controversi e chiacchierati dell'intera galassia cinematografica.

Di chi si tratta? Di Jar Jar Binks! No, non è uno scherzo, e anzi la dichiarazione del regista potrebbe nascondere un intento "protettivo" nei confronti del personaggio stesso ma soprattutto del suo interprete. L'inaspettata rivelazione è arrivata tramite un video messaggio durante il panel dedicato ai vent'anni dall'uscita di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, il primo dei tre prequel che avevano rimesso in moto la narrazione delle storie di Luke, Leia, Obi Wan e Anakin. "Jar Jar è il mio personaggio preferito. Ahmed Best ha fatto un ottimo lavoro, è stata molto molto dura".

Ewan McGregor e Liam Neeson sotto assedio ne La minaccia fantasma

Queste le parole di George Lucas che hanno lasciato sorpresi soprattutto i fan più duri e puri al Star Wars Celebration. All'uscita di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma le maggiori critiche si indirizzarono proprio verso questo nuovo character che, nelle intenzioni originali, doveva alleggerire la storia con inserti comici che i più considerarono piuttosto mal riusciti e al limite del ridicolo. A farne le spese fu anche il suo attore, Ahmed Best, il quale fu investito da una campagna d'odio così pesante e pressante da farlo cadere in depressione e ad un passo dal suicidio.

Star Wars, Ahmed Best: "Per colpa delle critiche a Jar Jar ho pensato di uccidermi"

Oggi, a distanza di così tanto tempo, le cose si sono decisamente più appianate, fede ne fa anche la rilettura del primo capitolo della nuova trilogia di Lucas in maniera molto meno severa rispetto al passato e sarà sicuramente interessante vedere come si inserirà quando il ciclo fantascientifico si concluderà definitivamente a dicembre con Star Wars: The Rise of Skywalker, il cui teaser, uscito qualche giorno fa - qui trovate la nostra analisi - ha galvanizzato tutti quanti.