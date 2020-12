Star Wars, George Lucas: "I dialoghi della trilogia prequel erano volutamente banali"

Non sono pochi i fan di Star Warsad avere remore sulla trilogia prequel, la più vituperata nella produzione di George Lucas. Secondo lo stesso autore, quella di infarcire i tre film di dialoghi banali e privi di mordente sarebbe una scelta voluta, come afferma Lucas nel nuovo libro di Paul Duncan, The Star Wars Archives. 1999-2005.

Una giovane e radiosa Natalie Portman è la regina Amidala de La minaccia fantasma

Ecco cosa dichiarava George Lucas nel lontano 1999: "È presentato in modo molto onesto, non è affatto ironico e va fino in fondo. Ma è coerente, non solo col resto del film, ma con lo stile complessivo di Star Wars. Molte persone non comprendono lo stile di Star Wars. Non capiscono che c'è un tema sottostante che è molto simile a un Western degli anni '30 o un serial del sabato mattina. Siamo nel periodo più romantico della realizzazione di film e delle opere d'avventura. E questo film è perfino più melodrammatico degli altri".

Star Wars, George Lucas: "Se non avessi venduto alla Disney non avrei mai chiuso con la saga"

I dialoghi a cui George Lucas fa riferimento nell'estratto del libro si riferiscono alle parole romantiche pronunciate da Hayden Christensen, oggetto di scherno da parte di molti. Non dimentichiamo che i prequel di Star Wars hanno rivelato i retroscena di Darth Vader, inclusa la sua relazione romantica con Padme Amidala. Da questa unione nasceranno gli eroi del franchise, Luke e Leia, ma nei dialoghi del futuro Darth Vader, George Lucas ha recentemente ammesso che alcune battute erano decisamente banali.

La Skywalker Saga è attualmente disponibile al completo su Disney+.