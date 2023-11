Star Wars, i film della trilogia originale da stasera su TV8: la programmazione

Da stasera, domenica 12 novembre, TV8 diventa stellare: la trilogia originale di Star Wars approda infatti sul canale in chiaro del gruppo Sky. La saga ideata e diretta da George Lucas, ambientata in una galassia immaginaria e in un'epoca non precisata, in cui bene e male sono in eterna contrapposizione, prende le mosse con l'episodio IV Star Wars: Una Nuova Speranza del 1977, cui seguono altre due pellicole, distribuite a tre anni di distanza l'una dall'altra: Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

La programmazione della trilogia originale su TV8

I tre film della trilogia originale, basati sulla sconfitta dell'Impero Galattico e sulla sua lotta contro l'Alleanza Ribelle, saranno in onda su TV8 dal 12 novembre, e per le successive due domeniche, alle ore 21:30.

Ecco la programmazione dettagliata:

Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, domenica 12 novembre ore 21:30

Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora, domenica 19 novembre ore 21:30

Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, domenica 26 novembre ore 21:30

La trama di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza

Meglio conosciuto come Guerre Stellari, è il primo capitolo del fortunato franchise, scritto e diretto nel 1977 da George Lucas.

Sono trascorsi diciannove anni dalla fondazione dell'Impero Galattico. Il malvagio Dart Fener, Signore dei Sith, seguace del lato oscuro della Forza e capo della Flotta Stellare Imperiale, sta combattendo ciò che resta dell'Alleanza Ribelle. La Principessa Leila, leader dell'Alleanza, è riuscita a ottenere i piani della nuova arma dell'Impero, ma viene raggiunta dagli agenti del Lato Oscuro. Prima di essere catturata, inserisce i piani nel droide R2D2 e lo spedisce, insieme alla sua controparte androide D3BO, alla ricerca di Obi-Wan Kenobi con una richiesta d'aiuto. I due droidi trovano il misterioso eremita che vive da anni nel deserto e Luke Skywalker. Si scopre così che Obi-Wan Kenobi è uno dei pochissimi Jedi sopravvissuti alla Guerra dei Cloni. Luke, che diventa il suo discepolo, decide di aiutarlo a raggiungere la Ribellione. Nel porto spaziale di Mos Eisley si imbattono in Han Solo, il comandante del Millennium Falcon: l'avventura per la liberazione della Principessa Leila può avere inzio.

Star Wars, che appartiene al genere della space opera, attinge da un universo popolato da astronavi, da umani e da diverse altre specie viventi provenienti da tutti gli angoli della galassia. Al centro della trama, robot e droidi. Il bene e il male sono incarnati, rispettivamente, dagli ordini dei Jedi e dei Seth, che attingono i loro poteri dal lato chiaro e oscuro della Forza, un campo di energia mistico generato da tutti gli esseri viventi che pervade l'universo e tutto ciò che esso contiene.