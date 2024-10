Star Wars, il film su Rey è stato bloccato? Daisy Ridley aggiorna i fan della saga

L'attrice, che riprenderà i panni di Rey anni dopo la sua ultima apparizione in L'Ascesa di Skywalker, ha buone notizie per i fan di Star Wars

L'interprete di Rey Skywalker, Daisy Ridley, ha fornito un nuovo aggiornamento sul prossimo film di Star Wars, che pare si intitolerà Star Wars: New Jedi Order, il che potrebbe significare che il progetto potrebbe essere uscito da quel periodo di stallo in cui era piombato.

New Jedi Order sarà ambientato 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e, in base a quello che il titolo suggerirebbe, sembra lecito supporre che Rey fonderà il proprio Ordine Jedi. A parte questo, però, non si conoscono altri dettagli sulla pellicola, in particolare sulla sua storia.

Secondo quanto riportato da Collider, durante un Q&A al termine della proiezione del nuovo film di Daisy Ridley, Magpie, l'attrice ha fornito alcune nuove informazioni sui progressi del nuovo film di Star Wars che la vedrà protagonista: "La situazione si sta evolvendo. Continuo a essere molto entusiasta. Ci saranno presto nuovi aggiornamenti".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto di Rey

Anche se può sembrare una notizia di poco conto, questa dichiarazione è la prima a proposito del progetto Star Wars che abbiamo avuto da tempo e, alla luce dei recenti aggiornamenti, i commenti della Ridley suggeriscono che il film è uscito dalla sua fase di "stallo" e potrebbe entrare in fase di produzione molto presto.

Star Wars: New Jedi Order, la regista: "Era ora che una donna desse forma alla galassia lontana lontana"

Parte del motivo per cui i commenti relativamente brevi di Ridley su New Jedi Order sono significativi è che, finora, c'è stato ben poco chiacchiericcio sul film. Recentemente, l'attrice ha confermato di non aver ancora visto la sceneggiatura del film, lasciando intendere che non sia stata ancora completata.

Anche il suo riferimento ad "aggiornamenti in arrivo" è stato ambiguo, ma potrebbe alludere al prossimo evento di Star Wars, la Star Wars Celebration, che si terrà in Giappone dal 18 al 20 aprile 2025. Visto il poco che Star Wars ha annunciato negli ultimi tempi, si è a lungo sospettato che questo evento sarebbe stato il momento in cui diversi progetti, noti e sconosciuti, avrebbero finalmente ricevuto aggiornamenti importanti. In base ai commenti di Ridley, questo potrebbe essere il caso, ma è anche possibile che gli aggiornamenti su New Jedi Order arrivino prima.