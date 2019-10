Star Wars: i film di Kevin Feige non sostituiranno la trilogia degli autori de Il Trono di Spade

Star Wars, non saranno i progetti di Kevin Feige a sostituire la trilogia affidata precedentemente agli autori de Il Trono di Spade. Secondo il sito Comicbook, nonostante Benioff e Weiss abbiano abbandonato la direzione dei film di Star Wars, lo sviluppo della pellicola che vorrebbe la collaborazione del Presidente dei Marvel Studios non ne sarà influenzato.

Solo il mese scorso era infatti stato annunciato un nuovo gioco di squadra tra Kevin Feige e la Lucasfilm per la produzione di un film ambientato nell'universo di Star Wars. Mentre non siamo a conoscenza di alcun dettaglio relativo al progetto, se non che Feige avrebbe già in mente la star che guiderà la pellicola, alcuni avevano ipotizzato che questo potesse andare a prendere il posto dei film di cui si sarebbero dovuti occupare Benioff e Weiss nel calendario delle release.

Dal canto loro, le menti (e le penne) dietro la serie tv Il Trono di Spade almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, hanno preferito la qualità alla quantità, sostenendo di non voler mettere a rischio la prima, avendo già un impegno non da poco con il servizio di streaming Netflix. Il timore di Benioff e Weiss sembrerebbe radicato nel rischio di non poter rendere giustizia a nessuno dei due prodotti (Star Wars e Netflix), il che avrebbe portato alla scelta di proseguire solo con quest'ultimo.

Cosa accadrà ora in casa Lucasfilm? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.