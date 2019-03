Star Wars: Episode IX, la descrizione dei nuovi materiali video

La descrizione del video backstage di Star Wars: Episode IX è trapelata in rete. Il nono capitolo del franchise che conclude la terza trilogia è stato presentato nel corso dell'Annual Meeting of Shareholders di Walt Disney Company; durante l'evento il CEO Bob Iger ha parlato dell'attesa pellicola senza rivelarne il titolo, che rappresenterebbe uno spoiler, ma ha mostrato un promo montato dal regista J.J. Abrams per l'occasione.

Il breve video comprende scene del dietro le quinte di Star Wars: Episode IX, incluso uno sguardo a Billy Dee Williams nei panni di Lando Calrissian e di Kylo Ren intento ad ammirare l'elmetto di Darth Vader.

Naturalmente Star Wars: Episode IX è avvolto nel segreto, ma Oscar Isaac ha promesso ai fan che resteranno sorpresi dalla spettacolarità del sequel.

Durante un incontro con l'Associated Press l'attore ha dichiarato: "È stato il più divertente. C'era semplicemente un'energia e una scioltezza e un'eccitazione nell'intera produzione. E sapere che questa era la conclusione di non solo il nostro tempo ma tutte le nove storie, questi nove episodi della saga degli Skywalker, è incredibile. E penso che le persone saranno semplicemente sorprese".

Parlando del film, anche il regista J.J. Abrams è rimasto sul vago senza anticipare troppo sul capitolo finale della nuova trilogia: "E' stato emozionante, il cast e la crew hanno fatto un lavoro incredibile. Non vedo l'ora che gli spettatori vedano cosa abbiamo in serbo per loro. Dovranno essere loro a stabilire se gli piace, ma io non vedo l'ora che scoprano le sorprese. Ci sono un sacco di modi in cui ci auguriamo si sentano, il primo è soddisfatti."

L'uscita di Star Wars: Episode IX è fissata per il 20 dicembre.

