Ahsoka: svelate le prime anticipazioni sulla trama della serie con Rosario Dawson?

Ahsoka, la nuova serie di Star Wars son protagonista Rosario Dawson, è uno degli spinoff di The Mandalorian in fase di sviluppo e online sembrano essere trapelate delle anticipazioni sugli eventi al centro delle puntate.

Il progetto si baserà sulla serie animata Star Wars Rebels e sugli elementi introdotti nello show creato da Jon Favreau.

Secondo quanto dichiarato da Kessel Run Transmissions, il progetto con al centro Ahsoka Tano mostrerà l'eroina mentre è impegnata nella sua ricerca del malvagio Thrawn.

Il personaggio affidato all'attrice Rosario Dawson, inoltre, cercherà di scoprire dove si trova Ezra Bridger, il giovane jedi scomparso con Thrawn alla fine di Star Wars Rebels.

Il progetto, ideato come spinoff di The Mandalorian, dovrebbe infatti riprendere la narrazione da dove si era interrotta la serie animata e potrebbe sfruttare alcuni degli script che erano stati ideati per una possibile continuazione del racconto.

Nel nuovo show potrebbero però ora essere coinvolti anche personaggi come Din Djarin, Grogu e Moff Gideon, senza dimenticare anche presenze come Bo-Katan, Sabine ed Ezra.

Ahsoka sarà uno degli spinoff dello show con star Pedro Pascal, mentre il secondo sarà The Book of Boba Fett, con al centro i personaggi del cacciatore di taglie e Fennec Shand, interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen.