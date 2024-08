Star Wars: Disney conferma i piani, in uscita tre nuovi film tra il 2026 e il 2027

La Disney ha recentemente confermato che il franchise di Star Wars pubblicherà tre nuovi film nel 2026 e nel 2027, rispettando così il programma di uscita originale previsto. La notizia è stata rivelata durante la presentazione agli investitori del terzo trimestre della Disney, dove sono stati confermati dettagli importanti sui prossimi progetti in fase di sviluppo.

Disney Annuncia Tre Nuovi Film di Star Wars tra il 2026 e il 2027

Sebbene siano state fornite poche informazioni specifiche sulla trama dei nuovi film, la conferma delle date di uscita indica che i lavori procedono come previsto. Tra i titoli in fase di sviluppo ci sono The Mandalorian & Grogu e New Jedi Order, anche se non ci sono stati aggiornamenti recenti sulle riprese di questi film.

Una scena di star Wars: The Acolyte con Dafne Keen

Questa conferma suggerisce che la produzione di The Mandalorian & Grogu e altri progetti sta progredendo bene, e la data di uscita originariamente prevista è ancora valida. La mancanza di aggiornamenti specifici potrebbe essere compensata da annunci futuri, forse già durante il D23, la convention annuale dei fan della Disney.

Il D23 è un evento di grande rilevanza dove spesso vengono fatti annunci importanti, e potrebbe essere il luogo ideale per svelare maggiori dettagli sui nuovi film di Star Wars. La presentazione della Disney al D23, prevista per il 9 agosto, promette di offrire un'anteprima dei progetti futuri e potrebbe includere sorprese riguardanti i prossimi film di Star Wars.

Christian Bale: "Sarei interessato a recitare in un film di Star Wars"

Anche se la Disney potrebbe non rivelare tutto al D23, è chiaro che i dettagli sui prossimi film di Star Wars non sono lontani. L'ultimo film di Star Wars uscito nelle sale è stato Star Wars: The Rise of Skywalker nel 2019, e sia Lucasfilm che Disney hanno bisogno che The Mandalorian & Grogu sia un successo per rilanciare il franchise.