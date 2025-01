Naomi Ackie vuole tornare nella saga di Star Wars: "Aspetto una telefonata!"

Naomi Ackie ha rivelato che vorrebbe ritornare nella saga di Star Wars, riprendendo il ruolo di Jannah avuto in L'ascesa di Skywalker.

L'attrice, attualmente impegnata a promuovere Sorry, Baby al Sundance Film Festival, ha infatti raccontato che sarebbe felice di recitare accanto a Daisy Ridley nel prossimo progetto ambientato nell'universo creato da George Lucas.

Chi interpreta Naomi Ackie nella saga

Jannah era stata introdotta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mostrandola impegnata come leader di un gruppo composto da ex stormtrooper che viveva sulla luna di Kef Bir.

Nel film si lasciava intendere che fosse la figlia di Lando Calrissian, anche se alcune storie pubblicate successivamente sembravano smentire queste ipotesi.

Naomi Ackie ha ora dichiarato che, pur sperando di essere coinvolta, non dipende da lei un possibile ritorno nella saga: "Dovete chiedere a loro.... Star Wars, datti una regolata! Se riceverò una telefonata vedremo cosa accadrà, vedremo se sarò libera!".

Star Wars: New Jedi Order, la regista: "Era ora che una donna desse forma alla galassia lontana lontana"

Cosa racconterà New Jedi Order?

Il prossimo film con star Daisy Ridley dovrebbe intitolarsi New Jedi Order e alla regia ci sarà Sharmeen ObaidChinoy.

Rey, nella storia inedita che verrà scritta da George Nolfi dopo l'addio di Steven Knight all'incarico di sceneggiatore, dovrebbe occuparsi di una nuova scuola per futuri jedi e Finn e Jannah potrebbero essere coinvolti nella nuova avventura.

Attualmente il lungometraggio è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe forse arrivare nei cinema nel 2027. Bisognerà quindi attendere per scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della saga e quali personaggi saranno presenti. Naomi non deve quindi perdere le speranze di un suo ritorno nella saga stellare e rimanere in attesa di una possibile telefonata da parte della Lucasfilm.