Star Wars: Dan Stevens darà voce a un villain nella serie animata LEGO intitolata Rebuild the Galaxy

Tra i doppiatori della serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, in arrivo con la seconda stagione Pieces of the Past, ci sarà anche la star britannica, ecco i dettagli.

La serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, realizzata per Disney+, avrà un nuovo villain: Solitus. A dare voce al personaggio sarà l'attore britannico Dan Stevens, come rivelato recentemente dai produttori del progetto.

Il coinvolgimento di Stevens nello show animato

Il nuovo capitolo della storia iniziata nel 2024 con Rebuild the Galaxy sarà composto da quattro episodi, prodotti da Lucasfilm e LEGO Group, e debutterà in streaming su Disney+ il 19 settembre.

Nella serie c'è una nuova minaccia che emerge nella galassia e Sig Greebling deve unire le forze con Darth Dev per arrestarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, i protagonisti intraprendono un viaggio verso i confini più remoti della galassia, scoprendo dei segreti.

Dan Stevens darà voce al malvagio Solitus, un cavaliere jedi caduto in disgrazia che ha cercato di accedere a un regno segreto dove si trovano molti pezzi del passato che sono stati abbandonati.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono Gaten Matarazzo nel ruolo di Sig Greebling, Tony Revolori nei panni di Darth Dev, Bobby Moynihan nel ruolo di Jedi Bob, Marsai Martin che è Yesi Scala, Michael Cusack nei panni di Servo, Ahmed Best che è Darth Jar Jar. Mark Hamill è inoltre una guest star dando voce a Luke Skywalker. Dan Stevens è tra le new entry dei nuovi episodi insieme ad Ashley Eckstein nei panni di LEGO BrickHeadz Ahsoka Tano, e Ben Schwartz nei panni di Jaxxon.

Il team della serie

Dan Hernandez e Benji Samit sono autori e produttori della serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, mentre Chris Buckley è impegnato come regista.

Nel team della produzione ci sono James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler, Keith Malone, Daniel Cavey e Dan Langlois.