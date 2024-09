LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy corregge uno dei più grandi errori di George Lucas

La serie in quattro parti LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy ha corretto uno dei più grandi errori del Ritorno dello Jedi di George Lucas, e lo fa con una singola battuta.

Un dettaglio rivisitato nella serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy ha evidenziato un cambiamento che George Lucas ha fatto in fase di produzione e che molti considerano uno degli errori più grandi del franchise.

Riscritta la storia del Ritorno dello Jedi con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Uno dei più grandi dibattiti tra i fan di Star Wars è sempre stato l'introduzione degli Ewok in Il ritorno dello Jedi. Ora, nella serie di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, un personaggio confonde gli Ewok con i Wookiee, e questa svista non è poi così lontana dalla realtà. La serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy ha riportato questa discussione alla ribalta, ricostruendo una parte del franchise con una battuta che fa eco al dibattito storico dietro le quinte del film del 1983.

George Lucas aveva infatti originariamente intenzione di utilizzare i Wookiee, con il loro pianeta natale, Kashyyyk, come ambientazione della battaglia finale contro l'Impero. Tuttavia, Lucas scelse di cambiare direzione, introducendo gli Ewok, che avrebbero dovuto simboleggiare l'umiltà e la forza dei popoli sottovalutati.

Una scena de Il Ritorno dello Jedi

La decisione di utilizzare gli Ewok invece dei Wookiee è stata dettata in parte dal desiderio di Lucas di creare una storia in cui un gruppo apparentemente inferiore, armato solo di ingegno e coraggio, riuscisse a sconfiggere una forza superiore. Tuttavia, molti fan e critici hanno ritenuto poco credibile che alcune piccole creature pelose fossero in grado di abbattere l'Impero Galattico, i cui soldati erano dotati di AT-AT e altre avanzate tecnologie di guerra.

I Wookiee, rappresentati da Chewbacca nel franchise, sono creature possenti e temibili, con una reputazione di guerrieri formidabili. Lucas aveva inizialmente pianificato di farli combattere a fianco dell'Alleanza Ribelle, il che avrebbe reso la battaglia finale contro l'Impero ancora più epica. Tuttavia, l'introduzione degli Ewok ha cambiato il tono del film, spostandolo su un aspetto più favolistico e simbolico.