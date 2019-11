Star Wars: Daisy Ridley riassume in rap gli 8 episodi della saga!

Daisy Ridley ha riassunto in rap tutti i capitoli della saga di Star Wars in occasione dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Mentre cresce l'attesa per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley ha pensato di fare un recap di tutti gli episiodi della saga in chiave rap. Insomma, se qualcuno non si ricorda bene ogni dettaglio sull'epopea nata nel lontano 1977 e ambientata in una galassia ancora più lontana lontana può tranquillamente sentire il ripasso a suon di musica dell'attrice e poi correre in sala.

La scena, andata in onda durante l'ultima puntata dello show di Jimmy Fallon vede una Daisy Ridley scatenatissima che a suon di rime e incastri metrici racconta l'epica di Luke, Leia, Han, Darth Vader per poi arrivare ai capitoli che la vedono protagonsta nei panni di Rey. Una corsa canora di tre minuti, al cui confronto sfigura pure l'impresa di percorrere la rotta di Kessel in meno di 12 parsec, che si arresta proprio poco prima delle vicende di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà il 18 dicembre segnando veramente la fine di un'era perché chiude dopo oltre 40 anni le vicende create da George Lucas con il primo Guerre Stellari, da ciò deriva ovviamente un'attesa spasmodica da parte degli spettatori, i quali non vedono l'ora di vedere come si concluderà una saga che ha segnato per sempre la storia del cinema.