Star Wars: Daisy Ridley dice no ai selfie con i fan, ecco perchè

Niente selfie per Daisy Ridley, star dell'universo di Star Wars, che ha ammesso di non amare fare foto con i fan. Non è una questione di snobismo, ma solo per una questione di tutela della sua vita privata. Quindi chi si aspetta di poter farsi uno scatto con lei potrebbe rimanere deluso. Ma c'è un'eccezione: i bambini. Per loro non ci sono assolutamente problemi.

"Di solito dico ai fan 'Mi dispiace davvero, non oggi'": così ha rivelato Daisy Ridley durante un'intervista per l'imminente uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker poi ripresa da ComicBook. "Non sono una grande appassionata di foto e non voglio che tutti sappiano immediatamente dove sono. So che le persone condividono immediatamente i loro selfie, quindi sono molto consapevole che la mia privacy viene lesa in questo modo". Quando però si tratta di fan molto più giovani, è più permissiva. "Con i bambini soprattutto, perché sono sicura che non lo metteranno da qualche parte nell'immediato".

Emma Watson: "Ecco perché non faccio i selfie con i fan"

La Ridley non è l'unica star a non amare questo genere di fotografie, anzi la schiera è piuttosto lunga. Da Maisie Williams de Il trono di spade che ha iniziato a farne molti meno perché "Se io adorassi veramente qualcuno, non vorrei solo una foto. Vorrei uscire con lui o lei!"; oppure Chris Pratt de I Guardiani della Galassia perché non si sente a suo agio: "Non si tratta di godersi il momento, - dice - ma di rubarne uno di cui vantarsi dopo. Quando le persone mi chiedono se voglio fare una foto, io propongo invece una stretta di mano". Emma Watson, la mitica Hermione di Harry Potter, la pensa come Daisy Ridley invece: "Se qualcuno mi fa una foto e la posta, si creano delle indicazioni che comunicano dove mi trovo nel raggio di dieci metri. La gente può vedere cosa sto indossando, e con chi sono. Non voglio dare questi dati di tracking!"; per non parlare poi di Jennifer Lawrence, già vittima di hackeraggio delle sue foto più intime, che ne fa una questione di benessere interiore: "Se sono a cena e sto mangiando e qualcuno vuole che mi alzi per fare una foto, ho imparato che non devo dire per forza sì, ma posso anche dire di no. Ero arrivata al punto in cui non volevo più uscire, nemmeno andare a cena fuori. È dura perché non voglio essere maleducata perché [i fan] sono persone ma, allo stesso tempo, devo difendere me stessa e il mio benessere mentale".