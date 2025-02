Daisy Ridley, il nuovo thriller dell'attrice di Star Wars bocciato dalla critica

Il film d'azione ispirato a Die Hard con Daisy Ridley non ha convinto la critica e ha debuttato con un punteggio medio su Rotten Tomatoes.

L'attrice ha raggiunto la celebrità quando è stata scritturata per il ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars e presto tornerà nel ruolo nel prossimo film della saga intitolato attualmente New Jedi Order. Tuttavia, dopo L'ascesa di Skywalker del 2019, la sua carriera ha faticato ad impennarsi.

Alcuni dei suoi primi ruoli post-Star Wars sono stati Chaos Walking (che ha ottenuto un misero 21% su RT) e La casa del padre (40%), entrambi flop per la critica e con punteggi bassi su Rotten Tomatoes. Si è ripresa con il dramma Sometimes I Think About Dying (82%), con un'interpretazione eccezionalmente malinconica, e ha continuato a fornire ottime performance in film di successo, come La ragazza del mare (88%) e il thriller neo-noir Magpie (83%). Tuttavia, sembra che Cleaner, action-thriller in uscita questo weekend negli USA, non continuerà questa recente striscia positiva.

Cleaner, la trama e il punteggio su Rotten Tomatoes

Locandina di Cleaner

La pellicola ha debuttato con un punteggio mediocre sul noto aggregatore di recensioni. Diretto da Martin Campbell, noto soprattutto per i film di James Bond GoldenEye e Casino Royale, il thriller d'azione di prossima uscita presenta una premessa simile a quella di Die Hard, con Daisy Ridley nei panni di un'ex-soldato diventata lavavetri che deve salvare degli ostaggi, tra cui suo fratello, quando dei criminali prendono il controllo di un gala all'interno di un grattacielo. Il cast comprende anche Clive Owen, Taz Skylar, Ray Fearon, Rufus Jones, Richard Hope e Lee Boardman.

Cleaner: Daisy Ridley in un'immagine del film

Ora, in vista dell'uscita nelle sale questo venerdì, Cleaner ha debuttato con un punteggio del 50% su Rotten Tomatoes. Il film ha solo 24 recensioni al momento in cui scriviamo, quindi il punteggio sarà soggetto a cambiamenti man mano che ne verranno pubblicate altre. Manca ancora il giudizio del pubblico, che inizierà a prendere forma una volta che il film uscirà nelle sale.

Le recensioni di Cleaner lo definiscono un thriller d'azione di medio livello, ma non sembra che la performance di Ridley abbia qualche colpa, che si esibisce in un'altra forte performance da protagonista. I problemi più gravi sembrano essere una sceneggiatura generica, una trama poco incisiva e un'esecuzione disomogenea.