We Bury the Dead, prime reazioni all'horror con Daisy Ridley: "Lo zombie movie che non avete mai visto prima"

Dopo alcuni passi falsi, sembra che l'attrice, divenuta celebre per il ruolo di Rey in Star Wars, stia ottenendo sempre più consensi

Prima di tornare al franchise di Star Wars, Daisy Ridley ha fatto una capatina nel genere horror con il suo ultimo lavoro, We Bury the Dead. Lo zombie movie è stato presentato in anteprima mondiale al South by Southwest Film Festival (SXSW) e ha raccolto le lodi dei presenti, che hanno quindi condiviso le loro reazioni online.

Sebbene i film sugli zombie si siano moltiplicati negli ultimi anni, We Bury the Dead è stato molto apprezzato dalla critica per aver provato a fare qualcosa di diverso col genere. Anche la fotografia del film e l'interpretazione di Ridley nel suo ruolo principale sono state lodate.

Al momento, la pellicola non ha ancora una data d'uscita ufficiale confermata, ma vista l'ottima accoglienza al SXSW Festival di Austin non tarderà ad arrivare un annuncio.

We Bury the Dead, un racconto emotivo su perdita e rimpianto

La casa del padre: Daisy Ridley in un primo piano

Come ha dichiarato Joe Aranda di DiscussingFilm su X, "WE BURY THE DEAD è un film di zombie che non avete mai visto prima e fa del suo meglio per portare il genere a nuove vette con la sua splendida fotografia. Daisy Ridley vi accompagna in un viaggio emotivo e fisico che vi terrà con il fiato sospeso".

Locandina di We Bury the Dead

Andrew J. Salazar ha aggiunto su X: "WE BURY THE DEAD è destinato a diventare uno dei vostri nuovi film preferiti. Più che un normale film di zombie, è un racconto meditativo sulla perdita e sul rimpianto. Daisy Ridley offre una performance piena, tragica e cazzuta allo stesso tempo. Ne parlerò per tutto l'anno. Merita di essere visto da tutti".

"WE BURY THE DEAD porta il sottogenere dei non morti in un territorio inesplorato", si legge in un altro post di Slasher Reviews. "Emozionante ed emotivamente coinvolgente. Questo film non funzionerebbe senza la cruda resilienza di Daisy Ridley, un'interpretazione che sicuramente vi farà crollare".

La casa del padre: Daisy Ridley in una foto

Daisy Ridley in un ruolo inedito per la sua carriera

We Bury the Dead è scritto e diretto da Zack Hilditch. Ridley interpreta Ava Newman, una donna alla ricerca del marito dopo un esperimento militare andato male. Si unisce a una "unità di recupero corpi", mantenendo la speranza che il marito venga ritrovato vivo, ma la situazione diventa molto più spaventosa quando i cadaveri che vengono seppelliti iniziano a tornare in vita.

"Ava è davvero l'estranea", ha detto Ridley a Screen Rant al SXSW parlando del suo personaggio in un'intervista. "Si trova in una situazione che condivide con molte persone nel film, ma è volata qui per cercare di capirci qualcosa. In virtù del fatto che è un'estranea e che il suo Paese è responsabile di questo evento catastrofico, viene anche evitata in qualche modo".

Oltre a Ridley, il film è interpretato da Mark Coles Smith, Brenton Thwaites, Kym Jackson, Matt Whelan, Deanna Cooney, Salme Geransar e Holly Hargreaves. Il film è prodotto da Kelvin Munro, Grant Sputore, Ross Dinerstein, Joshua Harris e Mark Fasano.