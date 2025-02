Le cronache di Narnia, Daisy Ridley farà di tutto per apparire nel film di Greta Gerwig: "Sono senza vergogna"

Daisy Ridley, nota per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha dichiarato che c'è una regista con cui le piacerebbe lavorare in futuro.

Durante una recente chiacchierata con Collider dopo la proiezione del suo nuovo film, Cleaner, l'attrice ha confessato che Greta Gerwig sarebbe una regista da sogno con cui collaborare.

La Gerwig, attualmente impegnata nel reboot di Netflix delle Cronache di Narnia, ha diretto anche successi come Ladybird e Piccole donne. Anche se Ridley ha rivelato che le piacerebbe lavorare con l'acclamata scrittrice e regista, pensa che alla fine sarà un'altra attrice ad essere scritturata per quel progetto.

Le speranze di Daisy Ridley per il prossimo adattamento di Narnia

La casa del padre: Daisy Ridley in una foto

"In cima alla mia lista dei registi da sogno, c'è Greta Gerwig". Quando il moderatore del Q&A Steven Weintraub ha chiesto se Ridley avesse chiesto alla Gerwig di partecipare a Narnia, Ridley ha risposto: "Sì, ma ho pensato: 'Ugh, forse Saoirse Ronan avrà la parte'. E sai cosa? Sono una sua grande fan, e ovviamente sarà assolutamente fantastica ma e potrebbe non esserlo!".

Barbie: Greta Gerwig sul set

L'attrice ha continuato: "Ma sì, così gliel'ho chiesto. Sono senza vergogna! Penso che Gerwig sia davvero brillante con gli attori e il fatto che alcuni attori tornino a lavorare con lei ancora e ancora sia la riprova di questa cosa. Adoro i suoi film".

La Gerwig ha collaborato con Ronan per Lady Bird e Piccole Donne. Ronan è stata candidata agli Oscar per le sue interpretazioni in entrambi i film e ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione del personaggio principale in Lady Bird. Narnia sarà distribuito in esclusiva sugli schermi IMAX di tutto il mondo prima dell'uscita del film su Netflix; quest'ultima è prevista per il Natale del 2026, mentre l'uscita in IMAX avverrà poco prima, il giorno del Ringraziamento.