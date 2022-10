Star Wars: Christian Bale rivela quale ruolo vorrebbe interpretare nella saga

Christian Bale ha recitato in progetti della Marvel e della DC, ma non ha ancora avuto modo di mettersi alla prova con l'universo di Star Wars.

L'attore ha ora rivelato che c'è una parte in quel mondo a cui è interessato e che potrebbe convincerlo a recitare nella saga.

Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il premio Oscar Christian Bale ha infatti parlato di una divertente scena di Guerre stellari dichiarando: "Tutto quello che ho sempre voluto in Star Wars era di indossare un outfit della saga e sbattare la mia testa contro la porta o qualcosa di simile mentre cammino".

L'attore ha aggiunto: "I veri nerd che hanno guardato troppe volte Star Wars hanno sempre saputo di quella scena in cui lo Stormtrooper sbatte la sua testa contro la porta mentre la attraversa. Volevo essere quel tizio. Tutto lì".

Christian ha però aggiunto: "Se fossi abbastanza fortunato da essere qualcosa in più rispetto a quello, certo. Che piacere sarebbe. Ho ancora le action figure di quando ero un ragazzino. Conosco inoltre molto bene Kathy Kennedy perché stava lavorando con Steven Spielberg quando ho girato L'impero del sole e, ora, gestisce l'universo di Star Wars".

Lo Stormtrooper di cui ha parlato la star è stato al centro di molte teorie e in un documentario realizzato dai fan nel 2019 si è inoltre cercato di identificare l'identità della comparsa che lo interpretava.