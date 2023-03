Star Wars: chi è più forte fra Anakin e Luke Skywalker? Jon Favreau risponde

Chi è il Jedi più forte in assoluto dell'universo Star Wars? Jon Favreau, attualmente a lavoro su The Mandalorian, ha le idee piuttosto chiare su chi scegliere. Nel corso dei vari film abbiamo visto moltissimi maestri della forza destreggiarsi fuori e dentro i campi di battaglia: Yoda, Galen Marek, Obi-Wan Kenobi, Ezra Bridger, Luke Skywalker, e Anakin Skywalker sono solamente alcuni esempi su cui i fan si ritrovano a riflettere ancora oggi.

Darth Vader in un momento di Star Wars

"Penso che [il più forte Jedi nel mondo di Star Wars] debba essere Anakin, giusto? Deve essere per forza lui", ha detto Jon Favreau a The Cyber ​​Nerds (tramite SFFGazette.com), per poi continuare: "Voglio dire, chi altri se non Anakin al suo apice? Fino ad ora lo abbiamo visto solamente durante alcune fasi della sua vita, e non abbiamo potuto mai veramente osservarlo in toto".

Successivamente il creatore di The Mandalorian ha fatto un confronto fra Luke e suo padre, specificando che: "Anakin ha dovuto affrontare molte altre sfide. Era al suo apice in un periodo più dinamico della storia di Star Wars, giusto?".

Le parole di Favreau (non è la prima volta che dice la sua su una discussione del genere, di recente ha anche approfondito la situazione di Luke come Jedi), ovviamente, si rifanno ai film e ai momenti in cui abbiamo visto anche padre e figlio scontrarsi. È bene ricordare che quando Luke ha sconfitto suo padre, questi non poteva sfruttare il 100% del suo potenziale, date le sue condizioni sotto all'armatura di Darth Vader. Siete d'accordo con questo punto di vista?