Star Wars: chi è il più grande jedi di tutti i tempi? La risposta di Dave Filoni divide i fan

Il regista di Ahsoka Dave Filoni ha deciso di infilarsi in un bel ginepraio social accendendo gli animi dei fan di Star Wars con la propria personale opinione sullo jedi più forte di tutti i tempi.

La carriera di Filoni dietro la macchina da presa è caratterizzata dalla sua presenza nello Star Wars Universe e le sue dichiarazioni sono prese seriamente in considerazione dagli appassionati del franchise. Ma l'argomento è estremamente divisivo.

Secondo Dave Filoni lo jedi più forte della storia è il maestro di Ahsoka: Anakin Skywalker. Il giudizio del regista ha generato diversi commenti, tra coloro che concordano con Filoni perché 'Anakin era tutto ciò che Qui-Gon aveva detto che sarebbe stato'.

Spunta anche qualche detrattore, che vorrebbe conoscere maggiormente in quali termini Filoni ritiene che Anakin sia il miglior Jedi di sempre:"Forza? Sì, probabilmente. Ma dal punto di vista di onorare il Codice Jedi? Assolutamente no" in riferimento alle azioni del padre di Luke in La vendetta dei Sith. Il dibattito è destinato a proseguire per parecchio tempo.