Star Wars, Donald Glover sul film dedicato alle avventure di Lando: 'Ho il controllo del progetto'

Donald Glover ha parlato del film di Star Wars dedicato a Lando, spiegando il motivo per cui ha accettato di tornare nell'universo della saga dopo aver recitato nel progetto dedicato a Han Solo.

L'attore, attualmente protagonista sugli schermi con la serie Mr. & Mrs. Smith, ha infatti raccontato qualche dettaglio del progetto durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

La scelta di occuparsi del film

Solo: A Star Wars Story - Donald Glover in un'immagine del primo teaser trailer

Rispondendo alle domande sul film di Star Wars dedicato a Lando Calrissian di cui scriverà la sceneggiatura insieme al fratello, Donald Glover ha spiegato: "Ho detto di sì perché mi piacciono i personaggi e i miei figli amano Star Wars".

L'attore ha raccontato: "A questo punto, inoltre, so semplicemente quando qualcosa sarà un buon progetto perché stai realmente lottando contro l'industria quando dai la tua impronta a un franchise di questa portata. E non è che odio il settore, ma ora penso: 'Odio questa industria?'. Penso di avere abbastanza controllo. E forse vengo ritratto come un maniaco del controllo, ma è quello che ti permette di avere una visione unica. E se la visione è unica, le persone ne vogliono ancora. Meno è originale, meno le persone la desiderano perché pensano che avrebbero potuto realizzarla loro".

La star ha spiegato: "Viviamo in un'epoca in cui tutti possono fare qualsiasi cosa. Vai su TikTok e c'è letteralmente di tutto. Ci sono documentari, marionette, stop motion con la lana. Perché si dovrebbe guardare qualcosa che pensi avresti potuto realizzare?".