Billy Dee Williams:'Marlon Brando ci ha provato con me, ma l'ho respinto. Preferisco le donne'

Billy Dee Williams è uno degli attori più iconici di Hollywood e nel suo ultimo libro autobiografico What Have We Here?: Portraits of A Life, disponibile dal 13 febbraio, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera. Intervistato da People, l'attore ha dato qualche anticipazione.

L'impero colpisce ancora: Billy Dee Williams alla guida del Millennium Falcon insieme al copilota Nien Nunb

"A questo punto, ad 86 anni, andando verso gli 87, sto pensando a cosa lascerò, quindi ho pensato che forse devo parlare di alcune cose che potrebbero interessare alcune persone. Ho avuto molte esperienze interessanti nel corso degli anni".

L'aneddoto con Marlon Brando

Williams ha raccontato un episodio avvenuto con Marlon Brando, che gli fece una proposta mentre erano entrambi nella biblioteca della casa del divo di Fronte del porto, nel bel mezzo di un party:"Sono stato oggetto di avance per tutta la mia vita. Gay, etero, chiunque mi faceva avance". L'attore ha dichiarato di aver declinato l'approccio di Brando perché 'preferisco le donne'.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Billy Dee Williams, Joonas Suotamo in una scena del film

In passato, Billy Dee Williams dichiarò ad Esquire di vedersi 'femminile così come maschile'. L'identità di genere e la sessualità dell'interprete di Lando Calrissian sono stati argomenti discussi anche in passato da lui stesso pubblicamente:"Ho trascorso gran parte della mia vita in compagnia di persone gay. James Baldwin [celebre scrittore afroamericano], che era gay, era il mio più caro amico. Ma non sono interessato agli uomini, non ho problemi con quel tipo di cose. Chiunque tu sia, quella è la tua identità. Sono più interessato ad incontrare persone interessanti".