Star Wars: Baby Yoda batte Darth Vader come personaggio più popolare del franchise

Solo lo scorso anno Baby Yoda ha fatto il suo ingresso nell'universo di Star Wars, grazie alla serie Disney+ The Mandalorian, diventando uno dei personaggi più popolari del franchise tanto da battere Darth Vader in un sondaggio.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Alcuni nuovi dati raccolti da SEMRush, infatti, dimostrano come The Child (così viene chiamato Baby Yoda nello show) sia più popolare di quanto ci si aspettava all'inizio, registrando una media di oltre 4,7 milioni di ricerche online negli ultimi 12 mesi e superando il popolarissimo Darth Vader, che si posiziona ora al numero tre con con 893.250 ricerche mensili. Secondo Mando, personaggio di Pedro Pascal protagonista della serie Disney+.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Certo, si tratta solo di dati di ricerca online quindi è ancora presto per capire se la popolarità di Baby Yoda resisterà per decenni come quella di Darth Vader, ma sicuramente questi dati dimostrano come Baby Yoda sia entrato nelle grazie dei fan di Star Wars, portando al successo lo show The Mandalorian.

Ritroveremo Baby Yoda nella seconda stagione della serie tv creata da Jon Favreau, in arrivo in streaming su Disney+ nell'autunno del 2020.